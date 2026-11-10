Nebel im Herbst ist in Bulgarien nichts Ungewöhnliches. Im dichten Nebel kommet es jetzt aber zu schweren Unfällen mit vielen Toten.

Sofia/Warna (dpa) – Bei dichtem Nebel ist es in Bulgarien auf der Autobahn zum Schwarzen Meer zu Auffahrunfällen mit vielen Toten und Dutzenden Fahrzeugen gekommen. Es gibt elf Tote und 48 Schwerverletzte, sagte Regierungschef Rumen Radew während einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Warna.

Von der Leyen, die sich zum Besuch in Bulgarien aufhielt, sprach ihr Beileid aus. Wegen der großangelegten Rettungsaktion mit Militärflugzeugen und Hubschraubern wurde von der Leyens Programm in dem EU-Land gekürzt. Eine für den Nachmittag geplante Regierungssitzung in Sofia sollte ausfallen. Die Unfallstelle beim ostbulgarischen Jambol ist rund 300 Kilometer von Sofia entfernt.