Kehl (dpa) - In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kehl im Südwesten Baden-Württembergs sind mehrere tote Menschen gefunden worden. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seien vor Ort, teilte die Polizei mit.

Kurz vor Mittag sei die Wohnung einer Familie mit mehreren Kindern überprüft worden. Dabei hätten Einsatzkräfte mehrere leblose Menschen vorgefunden. Weitere einzelne Betroffene hätten medizinisch versorgt werden müssen. Wegen einer möglichen Gasbelastung konnten erste Helfer demnach nicht in die Wohnung und riefen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hätten weitere Wohnungen im Gebäude überprüft, derzeit bestehe keine Gefahr.

Nachdem die Wohnung durch die Feuerwehr freigegeben wurde, nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Zu den weiteren Hintergründen wurden zunächst keine Angaben gemacht.