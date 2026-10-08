Erneut Gewalt an einer polnischen Schule: Bei einer Messerattacke stirbt eine Frau, zwei weitere Menschen werden verletzt. Die Polizei kann den 15-jährigen Angreifer stellen.

Warschau (dpa) – Bei einem Angriff in einer Schule in Polen ist eine Frau ums Leben gekommen, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der 15-jährige Angreifer konnte von Polizisten überwältigt werden, wie Innenminister Marcin Kierwinski sagte. Demnach handelt es sich um einen ehemaligen Schüler der Schule. Der Vorfall ereignete sich in dem Ort Leszczydol-Nowiny etwa 70 Kilometer nordöstlich von Warschau.

Der 15-Jährige habe am Morgen die Schule betreten und die Hausmeisterin und eine Lehrerin angegriffen, sagte eine Sprecherin der örtlichen Polizei dem Portal «Onet.pl». Der Schuldirektor habe den Lärm gehört und sei daraufhin aus seinem Büro gekommen, um den Angreifer außer Gefecht zu setzen. Auch er wurde verletzt. Rettungskräfte versuchten, die 37 Jahre alte Hausmeisterin vor Ort wiederzubeleben. Sie erlag jedoch ihren Verletzungen.

Regierungschef Tusk beraumt Sondersitzung an

Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb kurzer Zeit: Erst am Mittwoch waren bei einer Messerattacke an einer Berufsschule in Ostroleka knapp 100 Kilometer nördlich von Warschau neun Menschen verletzt worden, davon zwei schwer. Der mutmaßliche Täter, ein 19-Jähriger, wurde festgenommen.

Regierungschef Donald Tusk rief den Innenminister sowie die Chefs von Polizei und Geheimdienst zu einer dringenden Sondersitzung zusammen.