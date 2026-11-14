Auf dem Mississippi drückt ein riesiger Tanker ein Passagierschiff in die Kaimauer, das danach binnen Minuten kentert. Alle 195 Menschen an Bord überleben.

New Orleans (dpa) - Ein Tanker kracht in ein Kreuzfahrtschiff voller Senioren, das daraufhin kentert, Menschen gehen über Bord - doch niemand kommt ums Leben: Nach einem als «Wunder vom Mississippi» bezeichneten Schiffsunglück mit Dutzenden Verletzten in der US-Metropole New Orleans sind die Hintergründe des Vorfalls weiter unklar. Eines sei aber gewiss, teilte Gouverneur Jeff Landry mit: «Unsere Einsatzkräfte auf nationaler, bundesstaatlicher und lokaler Ebene haben heute unzählige Leben gerettet, und dafür sind ich und unser ganzes Land dankbar!»

Riesiger Tanker rammt Flusskreuzfahrtschiff

Am Freitagmittag (Ortszeit) war der rund 160 Meter lange Tanker «Atlantic Asphalt» in das deutlich kleinere Flusskreuzfahrtschiff gekracht, das an der Kaimauer angelegt hatte. Helena Moreno, Bürgermeisterin von New Orleans, sagte, das Frachtschiff habe vor der Kollision «die Kontrolle verloren».

Unmittelbar nach der Kollision versuchten Menschen, das schwer getroffene Kreuzfahrtschiff zu verlassen, das schnell mit Wasser volllief. Binnen kurzer Zeit bekam das Schiff Schlagseite und kippte schließlich auf die Seite. Mehr als ein Dutzend Passagiere landeten im Wasser. Fernsehaufnahmen zeigten Menschen, die sich auf dem kenternden Schiff ans Geländer klammerten.

Ein Augenzeuge berichtete, wie schnell es brenzlig wurde. «Surreal war das», erzählte er einem lokalen Fernsehsender. «15 Minuten vergingen vom Aufprall bis zu dem Moment, wo das Schiff kenterte.»

32 Verletzte - niemand in Lebensgefahr

Weil viele Gäste höheren Alters an Bord waren, ging die Sorge um, es könnten noch Menschen im Schiffsinneren festsitzen, die sich nicht schnell genug ins Freie retten konnten. Entsprechend groß war im Nachgang die Erleichterung, dass niemand ertrank.

«Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen werden keine Personen vermisst, was wirklich ein Wunder auf dem Mississippi ist», sagte Bürgermeisterin Moreno. 32 Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt, in Lebensgefahr sei aber niemand.

Gouverneur Landry betonte, dass alle Personen im Wasser gerettet werden konnten. «Der Mississippi ist nicht gerade ein ruhiger Teich», gab auch er zu bedenken. Ersthelfer hätten ihr Leben riskiert für die Menschen in Not.

Trump dankt Ersthelfern

Vermutlich sei ein schwerwiegendes technisches Problem für die Kollision verantwortlich gewesen, sagte Heimatschutzminister Markwayne Mullin. Möglich sei etwa, dass der Tanker vorher gegen eine Brücke prallte und das eine Kettenreaktion auslöste - mit glimpflichem Ende. «Durch Gottes Gnade haben wir keine einzige Seele verloren», sagte Mullin.

Auch Präsident Donald Trump bedankte sich bei Ersthelfern, der Küstenwache und anderen Einsatzkräften. Auf seiner Plattform Truth Social zeigte auch er sich erstaunt, dass eine Katastrophe mit Glück vermieden wurde: «Unglaublicherweise gab es bei diesem schweren Zusammenstoß keine Todesopfer.»