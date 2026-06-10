Zahlreiche Grundschüler sind in einem Reisebus auf einer Straße in Oberbayern unterwegs, als es plötzlich zur Kollision mit einem Linienbus kommt. Ein Kind überlebt den Unfall nicht.

Hebertshausen (dpa) - Nach einem Zusammenstoß von zwei Bussen in Oberbayern ist ein Kind gestorben. Das gab der Dachauer Landrat Stefan Löwl (CSU) bei einer Pressekonferenz vor Ort bekannt. Ein Polizeisprecher sagte, es handle sich um einen Jungen. Rettungskräften zufolge starb er noch am Unfallort. Laut Polizei wurden zwei weitere Kinder sowie eine Lehrerin schwer verletzt, viele weitere Menschen leicht.

Der mit den Grundschülern besetzte Reisebus war den Angaben zufolge für einen Schulausflug auf einer Staatsstraße bei Hebertshausen im Landkreis Dachau unterwegs, als er im Bereich einer Kurve mit einem Linienbus zusammenstieß. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar, die Polizei ermittelte dazu mit Hilfe eines Gutachters.

Nach dem Unfall waren zur Versorgung der Verletzten laut Rettungskräften 4 Hubschrauber, etwa 15 Rettungswagen und 8 Notärzte im Einsatz. Die Staatsstraße wurde gesperrt. Für Angehörige wurde ein Bürgertelefon eingerichtet.