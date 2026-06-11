Niederlande Drittes Kind stirbt nach schwerem Unfall in den Niederlanden dpa 11.06.2026, 18:10 Uhr

i Vier Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben, darunter drei Kinder. PROVICOM. DPA

Bei dem schweren Verkehrsunfall in den Niederlanden, bei dem ein Auto in eine Schülergruppe auf Fahrrädern gerast ist, ist ein drittes Kind ums Leben gekommen. Zuvor waren bereits zwei weitere Kinder und ein Erwachsener gestorben, teilte die Polizei mit, die von einem «heftigen Unfall» sprach.

Vogelwaarde (dpa) - Bei dem schweren Verkehrsunfall in den Niederlanden, bei dem ein Auto in eine Schülergruppe auf Fahrrädern gerast ist, ist ein drittes Kind ums Leben gekommen. Zuvor waren bereits zwei weitere Kinder und ein Erwachsener gestorben, teilte die Polizei mit, die von einem «heftigen Unfall» sprach. © dpa-infocom, dpa:260611-930-209824/3







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