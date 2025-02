Drei Verletzte bei Feuer in Dresdner Hochhaus

In der elften Etage eines Hochhauses in Dresden ist ein Feuer ausgebrochen. Das gesamte Gebäude wird evakuiert. Die Feuerwehr spricht von einem «dramatischen Einsatz».

Dresden (dpa) - Bei einem Brand in der elften Etage eines Dresdner Hochhauses sind drei Menschen verletzt worden. Eine 87-Jährige und ein 87-Jähriger wurden aus der brennenden Wohnung gerettet und mussten reanimiert werden, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre. Eine weitere 78 Jahre alte Frau wurde den Angaben zufolge durch herabstürzende Trümmerteile verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr wurde kurz vor zwölf Uhr alarmiert und in den Stadtteil Johannstadt nahe der Elbe gerufen. Bereits von weitem sei eine «große, schwarze Rauchsäule» über dem 15 Stockwerke hohen Gebäude zu sehen gewesen, so Klahre. Mit einer Drehleiter sei der Brand von außen bekämpft worden, parallel haben Einsatzkräfte mit Atemschutz in der Wohnung nach Menschen gesucht.

Wohnung stand komplett in Flammen

Die Wohnung habe in Flammen gestanden und sei stark verqualmt gewesen, der Feuerwehrsprecher sprach von einem «sehr dramatischen Einsatz». Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Rund 80 Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Das gesamte Gebäude wurde geräumt, rund 40 Menschen werden den Angaben zufolge derzeit in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe betreut und medizinisch versorgt. «Es ist damit zu rechnen, dass wir weitere Verletzte haben», sagte Klahre.

Derzeit müssten noch Glutnester gelöscht werden, zudem wird das Gebäude mit Belüftungsgeräten vom giftigen Brandrauch befreit. Wie das Feuer ausbrach, ist noch unklar, Brandursachenermittler sind bereits vor Ort im Einsatz.