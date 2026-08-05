Am Mittwochmorgen kommt es im US-Bundesstaat North Carolina zu Schüssen. Den Ermittlern zufolge handelt es sich bei den Betroffenen um Familienmitglieder.

Caswell County (dpa) - Bei einem Schusswaffenvorfall im US-Bundesstaat North Carolina sind drei Menschen getötet worden, darunter auch der mutmaßliche Täter. Eine weitere Person wurde mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus gebracht, teilte Sheriff Tony Durden auf einer Pressekonferenz am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Bei den vier Betroffenen handele es sich um erwachsene Mitglieder derselben Familie, so Durden.

Demnach ereignete sich der Vorfall am Morgen (Ortszeit) in Prospect Hill. Angaben zu den Hintergründen der Tat oder einem oder mehreren Tatverdächtigen machten die Ermittler nicht.

Der Ort Prospect Hill liegt rund eine Autostunde von der Hauptstadt des Bundesstaates Raleigh entfernt. Laut US-Zensus zählte der Bezirk Caswell im Osten der USA im Jahr 2025 etwa 22.500 Einwohner.