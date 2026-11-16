Neun Autos beteiligt
Drei Menschen bei Massenkarambolage gestorben
Schwerer Unfall auf B311 bei Erbach
Für zwei der Verletzten kam jede Hilfe zu spät.
Reinert. DPA

Ein Auto wird bei einem Zusammenstoß in Baden-Württemberg in mehrere Teile gerissen, zunächst kommen zwei Menschen ums Leben. Später erliegt auch ein Beifahrer seinen Verletzungen.

Lesezeit 1 Minute

Erbach (dpa) – Nach einer Massenkarambolage mit neun Autos nahe Erbach in Baden-Württemberg gibt es drei Tote. Nach Angaben der Polizei starben drei Menschen, weil ein 18-Jähriger am Sonntag auf der Bundesstraße 311 beim Überholen mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Sein Auto stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Sowohl der 18-Jährige als auch der 19 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kamen durch die Kollision ums Leben. Der sieben Jahre ältere Beifahrer des 19-Jährigen erlag am Sonntagabend seinen Verletzungen, wie die Polizei jetzt mitteilte. Eine 26-Jährige wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Ein Gutachter sollte im Laufe des Tages die Unfallstelle untersuchen.

© dpa-infocom, dpa:261116-930-1424/1

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