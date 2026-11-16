Ein Auto wird bei einem Zusammenstoß in Baden-Württemberg in mehrere Teile gerissen, zunächst kommen zwei Menschen ums Leben. Später erliegt auch ein Beifahrer seinen Verletzungen.

Erbach (dpa) – Nach einer Massenkarambolage mit neun Autos nahe Erbach in Baden-Württemberg gibt es drei Tote. Nach Angaben der Polizei starben drei Menschen, weil ein 18-Jähriger am Sonntag auf der Bundesstraße 311 beim Überholen mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Sein Auto stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Sowohl der 18-Jährige als auch der 19 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kamen durch die Kollision ums Leben. Der sieben Jahre ältere Beifahrer des 19-Jährigen erlag am Sonntagabend seinen Verletzungen, wie die Polizei jetzt mitteilte. Eine 26-Jährige wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Ein Gutachter sollte im Laufe des Tages die Unfallstelle untersuchen.