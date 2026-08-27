Stücke eines Pariser Luxusjuweliers sind derzeit in einem bekannten Wiener Museum zu sehen. Dort schlagen die Täter zu. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.

Wien (dpa) – Eine Juwelenausstellung in einem Museum in Wien ist zum Ziel eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen zwei bislang unbekannte Männer eine Glasvitrine ein und entnahmen ein Ausstellungsstück. Die Polizei gab vorerst keine weiteren Details bekannt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelte es sich um das Museum für Angewandte Kunst (MAK), wo derzeit Schmuck des Pariser Luxusjuweliers Van Cleef & Arpels ausgestellt wird. Vor und in dem Museum waren am Abend Polizeibeamte zu sehen.

Die Täter seien mit der Beute geflohen, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten liefen auf Hochtouren, hieß es. Das Museum antwortete zunächst nicht auf Anfragen der dpa. Im Rahmen der Ausstellung «Glanzstücke» zeigt das MAK seit Anfang Juni mehr als 300 Objekte aus der Sammlung Van Cleef & Arpels.