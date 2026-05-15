Eine Chemikalie wird freigesetzt, der gesamte Betrieb wird evakuiert. Trotzdem werden viele Menschen verletzt. Was die Rettungskräfte berichten.

Nürnberg (dpa) – Bei einem Chemikalienaustritt in einem Nürnberger Betrieb sind laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) 30 Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Einer von ihnen musste reanimiert werden.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, handelt es sich um eine Firma, die routinemäßig mit Chemikalien arbeitet. Die gesamte Anlage sei zunächst evakuiert worden. Demnach bestand jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung – die freigesetzten Stoffe seien innerhalb des Gebäudes geblieben.

Zwischenzeitlich waren laut Feuerwehr insgesamt etwa 100 Rettungskräfte vor Ort. 17 der Verletzten wurden nach BRK-Angaben ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache blieb zunächst unklar.