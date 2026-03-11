Bei dem Bus-Inferno in einer Schweizer Kleinstadt starben sechs Menschen, fünf wurde verletzt. Jetzt hat die Polizei erste Details zur Herkunft. Die genauen Identitäten sollen bald folgen.

Kerzers (dpa) - Die Opfer des verheerenden Busbrandes in der Schweiz stammen alle aus der Region. Wie die Polizei weiter berichtete, werde die genaue Identität der sechs Toten voraussichtlich im Laufe des Nachmittags mitgeteilt, sobald die Angehörigen informiert worden seien. Von den fünf Verletzten seien noch zwei im Krankenhaus.

Nach Erkenntnissen der Behörden hatte der mutmaßliche Täter, der sich selbst und den Bus in Brand setzte, wohl psychische Probleme. Der Schweizer wurde als Person beschrieben, die am Rande der Gesellschaft lebte, sagte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz.