La Gomera ist bei Touristen sehr beliebt. Die Kanareninsel ist nun von einem schweren Busunglück betroffen. Zur Ursache und zum genauen Ausmaß des Unfalls lagen zunächst keine Angaben vor.

San Sebastián de La Gomera (dpa) - Bei einem schweren Busunglück auf der Kanareninsel La Gomera ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das Fahrzeug sei eine Böschung hinuntergestürzt, teilte der Notdienst der zu Spanien gehörenden und bei Touristen beliebten Atlantik-Insel mit. Neben dem männlichen Todesopfer seien 14 Menschen verletzt worden, drei davon schwer.

Der Unfall ereignete sich den amtlichen Angaben zufolge gegen 13.15 Uhr (Ortszeit, 14.15 MESZ) unweit der Inselhauptstadt San Sebastián de La Gomera. Das Fahrzeug des Unternehmens «Gomera Tours» sei auf der Landstraße GM-2 in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, darunter Sanitäter, Feuerwehr und die Polizeieinheit Guardia Civil, wie die Regionalzeitung «Canarias7» berichtete. Ein Rettungshubschrauber unterstützt demnach die Bergung und den Abtransport der Verletzten.