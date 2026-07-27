Die Brandkatastrophe bei Bordeaux ruft nun auch die Bundesregierung auf den Plan. Die Franzosen haben um Unterstützung gebeten.

Bordeaux (dpa) - Deutschland hilft bei der Bekämpfung des riesigen Waldbrands an der französischen Atlantikküste. Die Bundeswehr hat dazu am Montag zwei Transporthubschrauber und ein Transportflugzeug A400M mit Material entsandt, wie das Bundesverteidigungsministerium in Berlin mitteilte. Sie sollten die französischen Kräfte bei der Bekämpfung der Brände in der Umgebung von Bordeaux helfen. Der Einsatz sei zunächst auf fünf Tage begrenzt.

«Die verheerenden Waldbrände in Frankreich und Spanien erfüllen die Bundesregierung mit großer Betroffenheit», sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stehe dazu auch in Kontakt mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez.

Das Ministerium betonte: «Deutschland steht in dieser schwierigen Lage fest an der Seite unserer engen Freunde und Partner.» Dem Einsatz ging demnach eine Anfrage der französischen Behörden voraus. Die französische Feuerwehr bereitet sich auf einen wochen- bis monatelangen Einsatz in der betroffenen Region vor.