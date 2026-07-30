In den bayerischen Alpen brennt es – wie am Saurüsselkopf erneut im schwer zugänglichen Gipfelbereich. Die Einsatzkräfte versuchen unter anderem mit Hubschraubern, der Flammen Herr zu werden.

Unterwössen (dpa) – In den Chiemgauer Alpen ist ein Brand im schwer zugänglichen Gipfelbereich ausgebrochen. Die Feuerwehr startete einen Großeinsatz im Bereich der Hochwand nahe der Lackenbergwand, wie der Kreisfeuerwehrverband Traunstein mitteilte. Am Morgen wurde zudem die Bevölkerung in der Gegend um Unterwössen vor der starken Rauchentwicklung gewarnt.

«Da werden die Menschen gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten, die Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten und den Bereich um den Einsatzort zu meiden», sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Bereits bei der Alarmierung am Mittwochabend sei eine deutliche Rauchsäule im Gipfelbereich auf knapp 1.000 Metern Seehöhe zu sehen gewesen.

Eine verlässliche Einschätzung der genauen Brandfläche war zunächst ebenso wenig möglich wie Aussagen zur Brandursache. Nach aktuellem Stand wurde jedoch niemand verletzt.

Grundsätzlich seien die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes ähnlich gewesen wie bei dem Feuer am Saurüsselkopf nahe Ruhpolding im Mai, sagte der Feuerwehrsprecher. Der Brand dort hatte sich im Anschluss ausgebreitet und war extrem schwer zu bekämpfen gewesen. Erst nach einem Monat wurde der Einsatz für beendet erklärt.