Polizeieinsatz
Bombenverdacht im Hauptbahnhof Augsburg nicht bestätigt
Explosion am Augsburger Hauptbahnhof
Am Augsburger Hauptbahnhof gibt es einen größeren Polizeieinsatz.
Felix Kirberg. DPA

Nach einer nächtlichen Explosion in Augsburg hat sich ein später im Hauptbahnhof gefundener verdächtiger Gegenstand als harmlos herausgestellt. Der zeitweise gesperrte Bahnhof wurde daraufhin wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Augsburger Polizei.

Augsburg (dpa) - Nach einer nächtlichen Explosion in Augsburg hat sich ein später im Hauptbahnhof gefundener verdächtiger Gegenstand als harmlos herausgestellt. Der zeitweise gesperrte Bahnhof wurde daraufhin wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Augsburger Polizei.

© dpa-infocom, dpa:260902-930-619532/6

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