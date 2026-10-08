Nach einer möglichen Raubkatzen-Sichtung ist die Suche bisher erfolglos geblieben. Auch die Frage, um welche Tierart es sich handelt, ist bisher ungeklärt. Wie es jetzt weitergehen soll.

Oberding (dpa) - Die Suche nach einem möglichen Puma im oberbayerischen Landkreis Erding hat bislang zu keinen Ergebnissen geführt. Zum jetzigen Zeitpunkt könne nicht gesichert gesagt werden, ob es sich um einen Puma oder ein ganz anderes Tier handele, sagte die Sprecherin des Landratsamts Erding, Claudia Fiebrandt-Kirmeyer, bei einer Pressekonferenz.

Der Leiter der Polizeiinspektion Erding, Sebastian Pinta, sagte, man habe bisher keinerlei Hinweise auf eine Katzenart wie einen Puma im Zuge der Suche gefunden. Man werde aber weiter nach Hinweisen auf das Tier suchen und am Wochenende verstärkt in der Region um Oberding für Menschen ansprechbar sein. Aus der Bevölkerung seien 30 Hinweise bei den Behörden eingegangen, 4 davon gehe man konkreter nach.

Die Auswertung der Aufnahmen, die die Suche ausgelöst hatten, gingen demnach ebenfalls weiter. Die Sprecherin des Landratsamts rief die Bevölkerung dazu auf, weiter aufmerksam zu bleiben und sich bei Auffälligkeiten mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ein Jäger hatte am späten Dienstagabend mit einem Nachtsichtgerät ein verdächtiges Tier gesehen und gefilmt. Ein Experte hält es nach Auswertung der Aufnahmen für möglich, dass es sich um einen Puma handelt. Woher das Tier stammen könnte, ist bislang unklar.