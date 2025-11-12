Bis 21 zu Grad am Donnerstag

Offenbach (dpa) – In den kommenden Tagen gibt es noch einmal milde Temperaturen, doch für das Wochenende erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) wieder deutlich kältere Werte. Am Donnerstag könnte im Süden und Südwesten die 20-Grad-Marke geknackt werden, sagte ein DWD-Meteorologe. Am wärmsten werde es mit bis zu 21 Grad rund um den Breisgau, im Stuttgarter Umland und am Alpenrand. Solche hohen Temperaturen seien ungewöhnlich für Mitte November.

Aber woran liegt das? «Wir haben eine interessante Wetterlage mit einem Hochdruckgebiet über Deutschland und dem Tief Pepe über dem Atlantik, das warme Luft zu uns bringt», sagte der Wetter-Experte. Auch am Freitag könnte der Südwesten davon nochmal profitieren und an den 20 Grad kratzen. «Im Norden wird es dann schon ungemütlicher.» Bis zu 7 bis 9 Grad in der Spitze und Regen würden dort erwartet.

Am Wochenende ist es dann weitgehend vorbei mit der Wärme. Dann sollen kühlere Luftmassen das Wetter bestimmen. «Es ist voraussichtlich noch nicht kalt genug für Schnee, wird aber in weiten Teilen usselig», sagte der Meteorologe. In der Nordhälfte würden Temperaturen zwischen 6 und 9 und im Südwesten zweistellige Werte zwischen 11 und 14 Grad maximal erwartet.