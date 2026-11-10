Vier junge Menschen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sind spätabends im Auto unterwegs. Sie biegen in ein Dorf ein - dort endet ihr Leben an einem Baum.

Bad Sassendorf (dpa) - Am Morgen danach brennen zwei Kerzen neben der Straße und erinnern an den schlimmen Unfall, der sich hier ereignet hat: Vier Teenager sind mit ihrem Auto in Südwestfalen gegen einen Baum geprallt und dabei gestorben. Sie waren schon tot, als die Rettungskräfte eintrafen.

Das Auto der vier jungen Leute im Alter von 16 bis 19 Jahren war so stark deformiert, dass die Polizei von deutlich überhöhter Geschwindigkeit ausgeht. Der Einsatz war auch für Feuerwehrleute und Polizisten extrem belastend. Notfallseelsorger kümmerten sich im Anschluss um sie.

Schäden deuten auf deutlich überhöhte Geschwindigkeit hin

Die vier Teenager waren am späten Montagabend im Kreis Soest unterwegs. Die kurvige, von Bäumen gesäumte Landstraße zwischen den Orten Ostinghausen und Weslarn ist in der Region als Unfallstrecke bekannt. Erlaubt sind dort 70 Kilometer pro Stunde, in den Ortschaften nur 50.

Doch der Wagen muss nach Einschätzung der Polizei sehr viel schneller unterwegs gewesen sein. Am Steuer saß ein 18-Jähriger aus Dortmund, auf dem Beifahrersitz neben ihm ein 19-Jähriger aus Attendorn. Auf der Rückbank saßen zwei 16-jährige Mädchen aus Unna und Attendorn.

In einer langgezogenen Linkskurve am Ortseingang des knapp 900 Einwohner großen Ortes Weslarn verliert der Fahrer gegen 23.30 Uhr offensichtlich die Kontrolle über den Wagen. Etwa 100 Meter hinter dem Ortsschild prallt der Wagen mit massiver Wucht gegen einen Baum, der rechts am Straßenrand steht.

Anwohner eilten auf die Straße

Anwohner hätten den Knall gehört und seien auf die Straße geeilt, berichtete der «Soester Anzeiger» von der Unfallstelle. Unter den Ersthelfern sei zufällig auch eine Notärztin gewesen. Sie habe schnell erkannt, dass es für die Unfallopfer keine Chance auf eine Rettung mehr gebe, berichtete die Zeitung. Dadurch hätten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr noch auf der Anfahrt über Funk erfahren, dass sie keinem der vier Unfallbeteiligten mehr würden helfen können.

«Es war ein Bild der Verwüstung», beschreibt Polizeisprecher Marco Baffa-Scinelli die Situation vor Ort. Das Auto war völlig deformiert. «Der Motorblock war ziemlich stark eingedrückt, bis in den Fahrerraum», beschrieb er. «Die Personen wurden teilweise eingeklemmt.» Die Menschen in dem Auto hätten keine Chance gehabt. Vermutlich seien sie sofort tot gewesen.

«Das Schlimmste, was bisher passiert ist»

«Für die Einsatzkräfte ist es nicht einfach, solche Bilder zu sehen», sagte der Polizeisprecher. Viele von ihnen hätten selbst Familien, einige sogar Kinder im gleichen Alter wie die Unfallopfer.

Mit 40 Leuten war die Freiwillige Feuerwehr Bad Sassendorf vor Ort. «Das ist in meiner über 30-jährigen Tätigkeit bei der Feuerwehr eigentlich so das Schlimmste, was bisher passiert ist», sagte Einsatzleiter Axel Kipp.

Die Feuerwehrleute seien vermeintlich zu einem Hilfseinsatz gefahren. Stattdessen hätten sie die Leichen von vier jungen Menschen aus dem völlig zerstörten Auto bergen müssen. Die Einsatzkräfte hätten bereits erste psychosoziale Unterstützung erhalten. «Es ist wahnsinnig belastend, wir können noch nicht abschätzen, was die nächsten Wochen auf uns zukommt», sagte Kipp.

«Ruht in Frieden» steht auf einer Kerze

Am Morgen danach wirkte der Unfallort fast unscheinbar. Autos fuhren wie jeden Morgen über die Landstraße - und wer von dem Unfall nichts wusste, hat vermutlich kaum etwas bemerkt. An dem Baum, gegen den das Auto prallte, fehlt ein Stück Rinde. Der Zaun eines benachbarten Grundstücks ist etwas eingedrückt.

Doch zwei Kerzen erinnern an die vier Unfallopfer. «Ruht in Frieden» hat jemand auf eine von ihnen geschrieben.