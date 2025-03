Orlando/Washington (dpa) – Die hunderttausende Euro teure Beute eines Schmuckdiebes ist in Florida auf natürlichem Wege wieder zutage getreten. Der Verdächtige sei rund zwei Wochen in einem Krankenhaus überwacht worden, bis er die verschluckten Diamantohrringe wieder ausgeschieden habe, teilte Ermittler Aaron Goss von der Polizei in Orlando (US-Bundesstaat Florida) auf X mit. Die zwei Paar Ohrringe mit einem Gesamtwert von rund 769.500 Dollar (rund 707.000 Euro) seien an das Juweliergeschäft zurückgegeben worden.

Ein kurioser Diebstahl

Dem 32-Jährigen wird laut Polizei vorgeworfen, sich Ende Februar in einem Juweliergeschäft in Orlando als Assistent eines NBA-Spitzensportlers ausgegeben zu haben, um sich teuren Schmuck zeigen zu lassen. Darunter befanden sich den Angaben zufolge die zwei Paar Ohrringe. Der Mann riss laut Polizeibericht die kostbaren Stücke an sich und floh.

Ermittler kamen ihm auf die Spur und nahmen ihn fest. Daraufhin soll der Mann die Ohrringe geschluckt haben. Auf einem Röntgenbild seien sie zu sehen gewesen. Der Verdächtige wurde laut US-Medien wegen Raubes und schweren Diebstahls angeklagt. Er sei bereits polizeibekannt, auch wegen eines ähnlichen Diebstahls in Texas, hieß es weiter.