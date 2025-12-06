Berichte: Mindestens 23 Tote bei Feuer in Club in Indien

Ein Feuer in einem Club in der Touristenhochburg Goa hat viele Menschenleben gekostet. Was die Polizei über das nächtliche Unglück weiß.

Neu-Delhi (dpa) – Bei einem Brand in einem Club im indischen Bundesstaat Goa sind nach Medienberichten mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei ging davon aus, dass es sich bei den meisten Toten um Beschäftigte des Clubs gehandelt habe, wie die Zeitung «The Indian Express» und andere indische Medien unter Berufung auf die Polizei des westlichen Unionsstaats berichteten. Die Leichen seien geborgen worden.

Die Behörden vermuteten, dass das nächtliche Feuer durch die Explosion einer Gasflasche im Küchenbereich des Clubs ausgelöst worden sei, zitierte die Nachrichtenagentur PTI den Polizeichef Goas. Ob es Verletzte gegeben hat, war zunächst unklar.

Das Unglück ereignete sich den Berichten zufolge im Küstenort Arpora im Norden Goas, das wegen seiner Strände, seines lebendigen Nachtlebens und tropischen Klimas viele Touristen aus dem In- und Ausland anzieht. In der Winterzeit herrscht im kleinsten indischen Bundesstaat in der Regel Hochsaison für den Tourismus.