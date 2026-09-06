Neu-Delhi (dpa) – Beim Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind Medienberichten zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass zudem noch mehrere Menschen noch unter den Trümmern liegen könnten, wie der Sender NDTV und andere indische Medien übereinstimmend berichteten. Eine genauere Zahl sei nicht genannt worden. Den Berichten zufolge könnten sich zum Zeitpunkt des Unglücks aber Dutzende in dem Gebäude, das als Studentenunterkunft diente, aufgehalten haben.

Neun Menschen wurden laut NDTV seit dem Einsturz am frühen Nachmittag (Ortszeit) im Viertel Satya Niketan lebend unter den Trümmern gerettet. Einige von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. Die Suche nach Überlebenden dauerte am Abend an.

Unglücksursache unklar

Warum das Gebäude, das in einer dicht bebauten Straße stand, einfiel, war zunächst unklar. Im Untergeschoss des etwa 50 Jahre alten Hauses hätten Bauarbeiten stattgefunden, berichtete die Nachrichtenagentur PTI unter Berufung auf Polizeiquellen. Der Boden habe «gezittert», als das Gebäude zusammengefallen sei, zitierte PTI einen Anwohner.

Die Regierungschefin des Unionsterritoriums Delhi, Rekha Gupta, äußerte sich auf der Plattform X tief besorgt. Alle Anstrengungen würden unternommen, «um diejenigen zu retten, die eingeschlossen sind», schrieb sie.