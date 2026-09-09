Ein König im Reisebus: Europas Royals reisen zahlreich zur Beisetzung von Harald V. nach Oslo – und werden am Flughafen in einem ungewohnten Umfeld abgelichtet.

Oslo (dpa) - Für das Staatsbegräbnis des norwegischen Königs Harald V. reisen zahlreiche europäische Royals nach Oslo – und finden sich dort zunächst in einem ungewohnt schlichten Umfeld wieder. Nach ihrer Ankunft wurden die Royals, darunter der belgische König Philippe und Königin Mathilde sowie der schwedische König Carl Gustaf und Königin Silvia, in einem Reisebus vom Flughafen der norwegischen Hauptstadt abgeholt.

Zahlreiche Monarchen und andere Mitglieder der europäischen Königshäuser sowie Staatsoberhäupter reisten nach Norwegen, um dem beim Volk außerordentlich beliebten König die letzte Ehre zu erweisen. Unter den neugierigen Augen vieler Zaungäste wurden viele der Ehrengäste im Grand Hotel in der Osloer Innenstadt einquartiert. Erwartet wird auch der britische Prinz William (44), der von Prinzessin Anne (76), der Schwester von König Charles III. (77), begleitet wird.

Am Mittag wird der Sarg in einer feierlichen Prozession zur Domkirche gebracht. Harald V. war am 28. August nach einer Infektion im Krankenhaus gestorben.