Trotz strenger Sicherheitsvorschriften kam es in Japan zu einem tödlichen Unfall: Vier Gleisarbeiter wurden von einem Expresszug erfasst. Die Polizei prüft nun die Hintergründe.

Tokio (dpa) – In Japan sind vier Gleisarbeiter beim Unkrautjäten von einem Zug tödlich erfasst worden. Der tragische Unfall ereignete sich an einem Bahnhof der nördlich von Tokio gelegenen Präfektur Tochigi. Wie japanische Medien berichteten, waren insgesamt sieben Arbeiter gerade dabei, entlang der Gleise Unkraut zu entfernen, als vier von ihnen von dem einfahrenden Expresszug erfasst wurden. Die Männer wurden bewusstlos ins Krankenhaus gebracht, wo jedoch nur noch ihr Tod festgestellt werden konnte, wie es weiter hieß.

Die Vorschriften sähen vor, dass ein Aufseher die Annäherung von Zügen überwacht und die Sicherheit der Arbeiter gewährleistet, berichtete der Sender NHK. Die Polizei untersuche nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte. An Bord des Zuges sei niemand verletzt worden, hieß es in Medienberichten weiter. Japan ist in aller Welt berühmt für die Sicherheit seiner Züge und Bahnhöfe.