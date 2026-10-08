Ein Routine-Einsatz in Berngau endet tödlich: Bei einer Waffenkontrolle wird ein Behördenmitarbeiter erschossen. Der mutmaßliche Schütze verschanzt sich seitdem vor der Polizei.

Berngau (dpa) – Bei einer Waffenkontrolle ist in der Oberpfalz ein Behördenmitarbeiter erschossen worden. Eine zweite Person sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Beschäftigen des Landratsamtes Neumarkt sollten nach den bisherigen Erkenntnissen in Berngau einen Waffenbesitzer kontrollieren. Dieser soll daraufhin geschossen und die zwei Behördenmitarbeiter getroffen haben.

Danach verschanzte sich der mutmaßliche Schütze in einem Wohnhaus. Die Polizei umstellte das Gebäude und alarmierte Spezialkräfte. Der Einsatz lief am Abend noch.

Die Beamten baten Menschen im Ort, ihre Häuser nicht zu verlassen oder den Bereich zu meiden. Wegen Schussgeräuschen waren gegen 14.00 Uhr mehrere Notrufe bei Polizei und Rettungskräften eingegangen.