Gleich zweimal erzittert am Mittwoch die Erde in Venezuela. Das stärkere der beiden Beben ist nach Angaben der US-Erdbebenwarte das schwerste seit mehr als einem Jahrhundert.

Caracas (dpa) – Das Erdbeben der Stärke 7,5 in Venezuela ist nach Angaben der geologischen US-Behörde USGS das Heftigste in dem südamerikanischen Land seit mehr als einem Jahrhundert. Ein noch stärkeres Beben der Stärke 7,7 gab es zuletzt im Jahr 1900 nordöstlich der Hauptstadt Caracas vor der Küste Venezuelas, wie aus Daten der Organisation hervorgeht.

21 Todesopfer wurden den Angaben zufolge damals registriert, zahlreiche Gebäude stürzten ein. In der Folge sei es zu mehr als 250 Nachbeben gekommen, weshalb viele Bewohner der Region monatelang im Freien lebten.

Die beiden kurz aufeinander folgenden Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5 am Mittwoch ereigneten sich etwa 170 Kilometer westlich von Caracas. Nach Angaben der amtierenden Präsidentin Delcy Rodríguez kamen mindestens 32 Menschen ums Leben. Eine automatische Modellrechnung der US-Erdbebenwarte basierend auf der Stärke des Bebens und der Nähe einiger Städte legte eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für mehr als tausend Todesopfer nahe.