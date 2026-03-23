New York (dpa) - Bei der Kollision eines Flugzeugs mit einem Einsatzwagen sind auf dem Flughafen LaGuardia in New York der Pilot und der Copilot der Passagiermaschine ums Leben gekommen. Das teilte eine Sprecherin der Hafenbehörde vor Journalisten mit. Zudem seien 39 Menschen an Bord der Air-Canada-Maschine sowie die zwei Insassen des Einsatzwagens verletzt worden. 32 Personen hätten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen können.

Zur Klärung der Ursache leitete die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB eine Untersuchung ein. Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) kurz nach der Landung des Flugzeugs auf dem Rollfeld ereignet, teilte der Flughafen LaGuardia auf X mit. Die Maschine sei mit einem Feuerwehrwagen kollidiert, der zu einem Einsatz unterwegs gewesen sei. Das Flugzeug vom Typ Bombardier CRJ-900 sei aus Montreal gekommen, hieß es in den Berichten. Auf Bildern ist die am Bug stark beschädigte Maschine zu sehen.