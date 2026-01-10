Sturmtief «Elli»
Bahnverkehr im Norden bis Sonntag stark eingeschränkt
Nach Sturmtief Elli - Bahnhof Hannover
Nach Sturmtief Elli - Bahnhof Hannover
Moritz Frankenberg. DPA

Wegen des Wintereinbruchs fällt der Bahnverkehr auf mehreren wichtigen norddeutschen Fernverkehrsstrecken noch bis voraussichtlich Sonntag aus. Betroffen sind unter anderem die wichtige Nord-Süd-Strecke von Hamburg über Hannover nach Frankfurt sowie die Ost-West-Verbindung Berlin-Hannover-Ruhrgebiet, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte.

Berlin (dpa) - Wegen des Wintereinbruchs fällt der Bahnverkehr auf mehreren wichtigen norddeutschen Fernverkehrsstrecken noch bis voraussichtlich Sonntag aus. Betroffen sind unter anderem die wichtige Nord-Süd-Strecke von Hamburg über Hannover nach Frankfurt sowie die Ost-West-Verbindung Berlin-Hannover-Ruhrgebiet, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260110-930-524261/6

Ressort und Schlagwörter

UnwetterVerkehr