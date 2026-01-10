Sturmtief «Elli» Bahnverkehr im Norden bis Sonntag stark eingeschränkt dpa 10.01.2026, 04:19 Uhr

i Nach Sturmtief Elli - Bahnhof Hannover Moritz Frankenberg. DPA

Berlin (dpa) - Wegen des Wintereinbruchs fällt der Bahnverkehr auf mehreren wichtigen norddeutschen Fernverkehrsstrecken noch bis voraussichtlich Sonntag aus. Betroffen sind unter anderem die wichtige Nord-Süd-Strecke von Hamburg über Hannover nach Frankfurt sowie die Ost-West-Verbindung Berlin-Hannover-Ruhrgebiet, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte. © dpa-infocom, dpa:260110-930-524261/6







