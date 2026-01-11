Folgen von Sturmtief «Elli» Bahnfernverkehr im Norden auf allen Hauptstrecken angelaufen dpa 11.01.2026, 04:33 Uhr

i Nach Sturmtief Elli - Bahnhof Hannover Moritz Frankenberg. DPA

Der wetterbedingt teils ausgesetzte Fernverkehr der Bahn in Norddeutschland ist nach Unternehmensangaben auf allen Hauptstrecken wieder angelaufen. Allerdings sei weiterhin nur ein reduziertes Angebot möglich, und es könne noch zu Ausfällen kommen, teilte die Deutsche Bahn am Sonntagvormittag mit.

