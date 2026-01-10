Nach Winterchaos Bahn: Fernverkehr rollt doch erst ab Mittag wieder an dpa 10.01.2026, 04:19 Uhr

i Winterwetter - Sturmtief Elli - Aufenthaltszug in Hannover dpa. DPA

Nach Wintersturm «Elli» mit starkem Schnee soll der ausgesetzte Fernverkehr im Norden Deutschlands anders als zunächst erwartet doch erst ab Mittag wieder anrollen. Die ersten Fernzüge im Norden sollten statt ab etwa 10.00 Uhr doch erst ab mittags wieder fahren, sagte eine Deutsche-Bahn-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

