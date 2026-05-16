Mitten im historischen Zentrum
Auto rast in Italien in Menschenmenge – mehrere Verletzte
ILLUSTRATION - Auto der italienischen Polizei
Im norditalienischen Modena fuhr ein Auto in eine Menschenmenge.
Christoph Sator. DPA

Im norditalienischen Modena fährt ein Auto in eine Menschenmenge. Sieben Menschen sind verletzt, der Fahrer wird festgenommen.

Lesezeit 1 Minute

Modena (dpa) – In der norditalienischen Stadt Modena ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Sieben Menschen seien verletzt worden, davon zwei schwer, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa den Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti, vor Ort. Die Hintergründe sind nach Mezzettis Worten noch unklar, es handele sich jedoch um einen «äußerst schweren Vorfall».

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag im Zentrum von Modena. Der Wagen raste Medienberichten zufolge in eine Straße der Altstadt. Dort fuhr der Wagen in die Menschenmenge. Der Fahrer versuchte danach zu fliehen und verließ das Auto mit einem Messer in der Hand. Er konnte anschließend überwältigt werden. Laut Ansa handelt es sich um einen etwa 30-Jährigen.

© dpa-infocom, dpa:260516-930-88605/1

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