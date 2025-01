Ausstellung erinnert an berühmten Uhu aus New York

New York (dpa) – Ein Jahr nach seinem tragischen Tod soll eine Ausstellung in New York an die Uhu-Berühmtheit Flaco erinnern. Die Schau «The Year of Flaco» solle vom 7. Februar bis zum 6. Juli zu sehen sein, teilte das Museum New York Historical am Central Park in Manhattan mit.

Der Eurasische Uhu war Anfang Februar 2023 aus dem Central Park Zoo entflogen, nachdem Unbekannte das Gitter seines Geheges zerschnitten hatten. In der Millionenmetropole umherfliegend überraschte und begeisterte das Tier die Menschen – und wurde zur viel fotografierten «Ikone New Yorks», wie es vom Museum hieß.

Im Februar 2024 nahm sein Leben nach einem Aufprall gegen ein Gebäude jedoch ein tragisches Ende. Im Central Park entstand eine improvisierte Gedenkstätte für Flaco unter anderem mit Briefen und Bildern, die nun teilweise auch in der Ausstellung zu sehen sein sollen. Zudem werden Fotos und Videos des Uhus gezeigt.