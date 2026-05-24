Polizei ermittelt
Auseinandersetzung in Gefängnis in Hamburg – Zwei Verletzte
Justizvollzugsanstalt Hahnöversand
Die Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand liegt auf einer Insel in der Elbe. (Archivbild)
Christian Charisius. DPA

In dem Gefängnis sind jugendliche Straftäter untergebracht. Es kommt zu einer Auseinandersetzung. Was über den Fall bisher bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute

Jork (dpa) – In einem Jugendgefängnis in Hamburg sind bei einer Auseinandersetzung zwei Justizmitarbeiter verletzt worden. Daran seien Insassen beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Was genau vorgefallen ist, wurde am Sonntagvormittag noch nicht mitgeteilt.

Der Zwischenfall ereignete sich den Angaben zufolge am Samstagnachmittag. Demnach handelte es sich um eine kurze Auseinandersetzung, die bereits «anstaltsintern geregelt» worden sei, als die Polizei eintraf. Medienberichte über einen Ausbruchsversuch könnten nicht bestätigt werden, hieß es von den Beamten weiter.

Die Polizei nahm den Angaben nach Anzeigen auf und ermittele nun zu den weiteren Hintergründen des Zwischenfalls.

Die Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand wird von Hamburg betrieben, liegt aber in Niedersachsen. Sie befindet sich auf einer kleinen Elbinsel kurz hinter der Bundeslandgrenze im Landkreis Stade.

© dpa-infocom, dpa:260524-930-123197/1

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