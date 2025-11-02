In einem Zug in England werden mehrere Menschen am Samstagabend niedergestochen, Zeugen berichten von dramatischen Szenen. Am Tag darauf dauern die Ermittlungen an. Vieles ist weiter unklar.

Huntingdon (dpa) - Nach einem Angriff auf mehrere Menschen in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon sind die Ermittlungen am Tatort noch nicht abgeschlossen. Der Zug, in dem mehrere Menschen niedergestochen wurden, steht laut der BBC weiter im Bahnhof der Stadt nördlich von London. Die Polizei ist demnach weiter im Einsatz.

Viele Straßen rund um den Bahnhof sind den Angaben nach gesperrt, Zelte der Spurensicherung wurden aufgebaut. Zehn Personen mussten nach der folgenschweren Tat am Samstagabend ins Krankenhaus gebracht werden - neun von ihnen mit mutmaßlich lebensbedrohlichen Verletzungen. Zwei mutmaßliche Angreifer wurden noch am Tatort festgenommen, zu den Hintergründen gibt es noch keine Angaben.

Noch vieles unklar

Zeugen sprachen mehreren Medienberichten zufolge von dramatischen Szenen in dem Zug. Fahrgäste hätten etwa einen Mann mit einem großen Messer gesehen. Viele seien panisch durch die Waggons gerannt und hätten sich auf den Toiletten versteckt, überall sei Blut gewesen. Welche Tatwaffe verwendet wurde, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Der britische Premierminister Keir Starmer nannte den Angriff am Samstag einen «schrecklichen» und «zutiefst beunruhigenden Vorfall». Innenministerin Shabana Mahmood zeigte sich «zutiefst bestürzt» und rief dazu auf, Spekulationen zu vermeiden.

Huntingdon liegt in der Grafschaft Cambridgeshire rund hundert Kilometer nördlich von London. Laut der Polizei war der Zug auf dem Weg von Doncaster nach London.