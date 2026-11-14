In Berlin-Mitte kommt es zu einem tragischen Unfall. Ein Mädchen fällt von seinem Fahrrad und wird von einem Bus überrollt. Das Kind stirbt noch an der Unfallstelle.

Berlin (dpa) - Ein Kind ist in Berlin-Mitte von einem Bus überfahren worden und gestorben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stürzte das achtjährige Mädchen aus bisher ungeklärter Ursache von seinem Fahrrad zu Boden und wurde von dem Bus überrollt. Es sei noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei in ihrem WhatsApp-Kanal mit. Auch die Mutter sei verletzt und medizinisch behandelt worden. Sie stehe unter Schock.

Das Kind war den Angaben zufolge am Samstag gemeinsam mit seiner Mutter auf der Potsdamer Straße im Ortsteil Tiergarten unterwegs gewesen. Der tödliche Unfall ereignete sich dann gegen 17.00 Uhr. Die Potsdamer Straße sei aufgrund der Maßnahmen der Polizei in beiden Richtungen gesperrt, hieß es gegen 18.00 Uhr.

«Wir sind tief betroffen von diesem tragischen Unglück», teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. «Unsere Gedanken sind bei dem verstorbenen Kind und seiner Familie sowie bei unserem Kollegen.»