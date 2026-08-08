Der Freitaucher Minja Marinković hat es im Starnberger See versucht: Er wollte einen deutschen Seerekord aufstellen. Er schaffte es auf die geplanten 85 Meter Tiefe – doch das allein reichte nicht.

Starnberg (dpa) - Die Spannung war groß - doch der Apnoetaucher Minja Marinković hat den neuen deutschen Tiefenrekord in einem See ganz knapp verfehlt. Der 29-Jährige tauchte im Starnberger See an der Allmannshauser Steilwand mit einem Atemzug auf die angestrebten 85 Meter ab. Doch beim Auftauchen aus dem gut dreiminütigen Tauchgang wurde er kurz vor der Oberfläche in etwa drei Metern Tiefe ohnmächtig – damit zählt der Rekord nicht.

Neuer Versuch geplant

Bei der Rückkehr ans Ufer wurde er dennoch mit viel Applaus begrüßt - wäre der Rekord gewertet worden, wäre er der Erste in Deutschland gewesen, der in einen See diese Tiefe erreicht. Es gehe ihm gut, es sei nicht dramatisch, sagte er kurz nach dem Tauchgang. Dass man scheitere, «das gehört zum Sport». Er werde es wieder versuchen.

Die große Herausforderung in Seen sind die Dunkelheit und die Kälte von 4 Grad. Der bisherige deutsche Rekord in der Disziplin lag bei 80 Metern und stammte aus dem Jahr 2011. Im Meer wurden schon größere Tiefen erreicht.

Marinković wurde von einem Sicherungstaucher sicher nach oben gebracht, kurzzeitig Mund-zu-Nase beatmet und bekam dann Sauerstoff. Er war jedoch gleich wieder bei Bewusstsein.

Rekord nur bei Bewusstsein möglich

Drei Sicherungstaucher und eine Ärztin hatten den Versuch begleitet. Wettkampfrichter des Apnoe-Tauch-Verbandes Aida International konnten Marinković den Rekord nicht bestätigen. Denn Voraussetzung ist unter anderem, dass der Taucher aus eigener Kraft nach oben kommt und bei Bewusstsein ist.

Die Hauptgefahr beim Freitauchen ist Bewusstlosigkeit durch Sauerstoffmangel. Wettkämpfe finden deshalb unter streng kontrollierten Bedingungen statt, mit Sonar, Gegengewichtssystem und mehreren Sicherungstauchern.