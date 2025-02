73-Jähriger stirbt nach Hauseinsturz bei Karlsruhe

Stutensee (dpa) - Kurz nach der Rettung aus seinem eingestürzten Haus in Stutensee bei Karlsruhe ist ein 73-Jähriger gestorben. Der Mann war bei dem Einsturz am frühen Morgen sechs Stunden unter Trümmern eingeschlossen gewesen.

In einer aufwendigen Aktion von Technischem Hilfswerk (THW) und der Feuerwehr war er gegen Mittag geborgen worden. Die Rettung schien geglückt. Der Mann war ansprechbar und wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Er starb jedoch an seinen Verletzungen.

Die Einsturzursache war zunächst nicht klar. «Möglicherweise hängt es mit Gas zusammen», so ein Polizeisprecher. Es hatte vor dem Einsturz eine Explosion gegeben. Die Feuerwehr sprach von einer starken Zerstörungskraft. Das Unglück wurde der Polizei von einem Anwohner gemeldet, der durch den Einsturz aufgewacht war.