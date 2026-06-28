Wetter
29,4 Grad - Rekord für wärmste Nacht in Deutschland
dpa-Eilmeldung
Wärmste Nacht.
dpa. DPA

Die vergangene Nacht war nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes die wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland. Der Rekord wurde im ostsächsischen Kubschütz aufgestellt, dort sank die Nachttemperatur nicht unter 29,4 Grad.

Offenbach (dpa) - Die vergangene Nacht war nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes die wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland. Der Rekord wurde im ostsächsischen Kubschütz aufgestellt, dort sank die Nachttemperatur nicht unter 29,4 Grad.

© dpa-infocom, dpa:260628-930-296555/3

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