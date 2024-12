2025 beginnt: So feiern die Welt und Deutschland

Berlin (dpa) - Während es in Deutschland noch dauert, sind schon Tausende Menschen ins neue Jahr gestartet. Als Erste weltweit begrüßten die etwa 7.300 Einwohner des zum Inselstaat Kiribati gehörenden Atolls Kiritimati das Jahr 2025.

In Norden Deutschlands, in Teilen Großbritanniens und Skandinaviens dürfte der Start ins neue Jahr für viele Menschen indes stürmisch werden. Auf Sylt fallen die Feierlichkeiten an der Strandpromenade wegen stürmischen Wetters aus. In der schottischen Hauptstadt Edinburgh sagten die Veranstalter ein geplantes Fest ab.

Auch im Thüringer Wald seien Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h möglich, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes. Dies entspricht Sturmstärke. «Da kann das Abfeuern von Silvesterraketen gefährlich werden», warnte sie. Für den Brocken im Harz in Sachsen-Anhalt sind Orkanböen von über 120 Kilometer pro Stunde vorhergesagt. Am Neujahrstag soll der Wind noch zunehmen.

Jugendlicher verletzt sich schwer mit Böller

Vielerorts knallt es in Deutschland schon weit vor den Abendstunden - nicht immer mit schönem Effekt. Im sächsischen Pirna wurde bei der Explosion eines illegalen Silvesterböllers ein 16-Jähriger schwer an der Hand verletzt.

Nach Angaben der Polizei in Dresden hatte der Junge am Montag auf offener Straße mit dem im nahegelegenen Tschechien erworbenen Knallkörper hantiert, der in seiner linken Hand detonierte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in ein Krankenhaus.

Rund 4.000 Polizisten in Berlin unterwegs

In Deutschland findet die wohl größte Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin statt. Es gibt Auftritte der Rapperin Shirin David und weiterer Stars wie Maite Kelly, Bausa, Nemo und Peter Schilling. Das ZDF überträgt die Feier live als Show mit dem Namen «Willkommen 2025».

Es gelten dort hohe Sicherheitsvorkehrungen und in der ganzen Stadt stehen Polizei und Feuerwehr erneut vor einem Großeinsatz. 3.000 Polizistinnen und Polizisten aus der Hauptstadt und anderen Bundesländern sind nach Behördenangaben in der Nacht auf den Straßen. 1.000 weitere Beamte sind in Wachen und Streifenwagen im Einsatz. Zudem sind Bundespolizisten unterwegs. Feuerwehr und Hilfsorganisationen wollen mit insgesamt mehr als 1.500 Einsatzkräften aktiv sein.

Nach Angaben von Berlins Innensenatorin Iris Spranger nahm die Polizei in der Nacht wegen unerlaubten Böllerns schon Dutzende Menschen vorübergehend fest. Schwerpunkte waren Neukölln und ein Kiez in Berlin-Schöneberg.

Riesenshow in Sydney geplant

In Sydney soll das große Feuerwerk diesmal ein besonders gigantisches werden. Wegen eines ursprünglich geplanten Streiks im öffentlichen Nahverkehr stand das Spektakel (14 Uhr MEZ) zeitweise auf der Kippe - die Behörden befürchteten ein Chaos bei der An- und Abreise der Gäste. Jedoch kam es gerade noch rechtzeitig zu einer Einigung.

Schon drei Stunden vor Mitternacht gab es in Sydney ein kleineres Feuerwerk, das etwa für Familien mit Kindern gedacht war.

Die Lichtshow um 0.00 Uhr wird dieses Mal gigantisch: Rund neun Tonnen Pyrotechnik sollen den Himmel über dem Hafenviertel erleuchten. Die Feuerwerkskörper werden an 264 verschiedenen Punkten gezündet, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren.

Erstmals gibt es auch Abschussorte westlich der Harbour Bridge. Mittels innovativer Technologie sollen zudem Muster und Formen wie Tiere und das Wort «Sydney» in einem Wasserfalleffekt von der Harbour Bridge herunterfließen.

«Egal, wo Sie sich im Hafen befinden, Sie erwartet eine großartige Show», versprachen die Organisatoren. Etwa eine Million Schaulustige wollen das Spektakel vor Ort verfolgen. Schon seit dem Morgen suchten sich Tausende die besten Plätze, ausgerüstet mit Campingstühlen und Picknickdecken. Unzählige weitere werden die Show, die auch Drohnen und innovative Lichteffekte beinhaltet, in Livestreams verfolgen.

Asien rutscht am Nachmittag nach und nach ins neue Jahr

Aufsehenerregende Lichtershows sind auch in vielen asiatischen Metropolen geplant. In Bangkok steht wieder der mächtige Fluss Chao Phraya im Zentrum, wo viele Feiernde auf Party-Booten unterwegs sind, um das Mega-Feuerwerk aus nächster Nähe zu erleben. Thailand, das der buddhistischen Zeitrechnung folgt, startet ins Jahr 2568.

In der Glitzerstadt Singapur werden zahlreiche Schaulustige zum Feuerwerk an der Marina Bay mit Blick auf die Skyline erwartet. Im malaysischen Kuala Lumpur stehen die 452 Meter hohen Petronas Towers, einst das höchste Gebäude der Welt, im Zentrum einer imposanten Lichtershow.

Amerikanisch-Samoa, das nur 220 Kilometer östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze liegt, wird das letzte Land sein, das 2025 einläutet - zwölf Stunden nach Deutschland.

In London - eine Stunde nach Deutschland - wird das neue Jahr traditionell mit dem Läuten von Big Ben und einem spektakulären Feuerwerk eingeläutet, zu dem sich auch dieses Jahr etwa 100.000 Menschen am Ufer der Themse um das Riesenrad London Eye versammeln.

Auch Amerika fiebert 2025 entgegen

In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro soll wie gewohnt eine riesige Feier steigen. Die Stadtverwaltung hofft auf rund fünf Millionen Besucher. Die Hälfte der Feiernden wird am Copacabana-Strand erwartet. Dort soll erneut von zehn Flößen aus ein zwölfminütiges Feuerwerk abgefeuert werden.

In New York City richten sich am weltberühmten Times Square wie in jedem Jahr Hunderttausende Augen weit nach oben. Um 23.59 Uhr fährt auf dem Dach des 26-stöckigen Hochhauses Times Square One an einer speziellen Stange eine fast 5.400 Kilogramm schwere Kugel bis exakt Mitternacht rund vierzig Meter nach unten. Sie ist mit 2.688 Kristall-Dreiecken verziert.