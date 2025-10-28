Schüsse und Sprengsätze
132 Tote nach Polizeieinsatz gegen Drogenbande in Rio
Rio de Janeiro (dpa) - Bei dem blutigen Polizeieinsatz in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro sind mindestens 132 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die unabhängige Ombudsstelle des Bundesstaats Rio de Janeiro mit.

