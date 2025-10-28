Schüsse und Sprengsätze 132 Tote nach Polizeieinsatz gegen Drogenbande in Rio 28.10.2025, 21:41 Uhr

i Nach Polizeieinsatz in Favelas in Rio de Janeiro Silvia Izquierdo. DPA

Bei dem blutigen Polizeieinsatz in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro sind mindestens 132 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die unabhängige Ombudsstelle des Bundesstaats Rio de Janeiro mit.

Rio de Janeiro (dpa) - Bei dem blutigen Polizeieinsatz in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro sind mindestens 132 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die unabhängige Ombudsstelle des Bundesstaats Rio de Janeiro mit.







