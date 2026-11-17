Ein Autofahrer flieht vor der Polizei - sein Wagen erfasst eine Jugendliche tödlich. Er und sein Beifahrer wurden festgenommen. Wieso rasten die beiden der Polizei davon?

Sailauf (dpa) – Die beiden Insassen eines Autos, das auf der Flucht vor der Polizei eine 13-Jährige in Unterfranken tödlich erfasst hat, sind bereits polizeibekannt. Die beiden Verdächtigen stammten aus der Region, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details – etwa zur Frage, warum die Männer polizeibekannt sind – nannte er zunächst nicht.

Ein 32-jähriger Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Montagabend im kleinen Ort Sailauf (Landkreis Aschaffenburg) vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet – an seinem Wagen befanden sich demnach gestohlene Kennzeichen. Dabei stieß das Auto den Ermittlungen zufolge mit zwei vorausfahrenden Fahrzeugen zusammen und erfasste die 13-jährige Fußgängerin. Die Teenagerin wurde in eine Hecke geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Eine Mutter und ihr sechsjähriges Kind wurden bei der Kollision mit ihrem Auto leicht verletzt.

Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdelikts

Der Fluchtfahrer und sein 34 Jahre alter Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Die beiden Deutschen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Am Dienstag soll entschieden werden, ob die Verdächtigen vor einen Ermittlungsrichter kommen.

Im Fokus der Ermittlungen stehen dem Polizeisprecher zufolge die Hintergründe der Fluchtfahrt und der genaue Unfallhergang. Ob der 32-Jährige allein wegen der gestohlenen Kennzeichen an seinem Wagen vor der Polizei floh oder ob er anderes zu verbergen hatte, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

PM der Feuerwehr

PM der Polizei