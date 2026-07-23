Der Waldbrand nahe Bordeaux breitet sich weiter aus. Viele Urlauber müssen in aller Eile ihre Koffer packen. Die Region ist auch bei Deutschen beliebt. Die Gendarmerie begleitet die Evakuierungen.

Bordeaux (dpa) – Wegen eines sich weiter ausdehnenden Waldbrandes an der französischen Atlantikküste bei Bordeaux sind inzwischen 10.000 Touristen vorsorglich evakuiert worden. Betroffen seien Urlauber von acht Ferienzentren und drei Campingplätzen, teilte die Präfektur des Departements Gironde am Morgen mit. Außerdem wurden etwa 1.000 Bewohner verschiedener Orte evakuiert. Bislang sei niemand verletzt worden, betonte die Präfektur.

In neun Orten der Region seien 2.500 der Evakuierten vorübergehend aufgefangen worden. Die Gendarmerie habe die Evakuierungen begleitet und sichere die betroffenen Ferieneinrichtungen ab. In der Region machen traditionell auch viele Deutsche Urlaub.

Der am Mittwochmittag in der Ortschaft Saumos ausgebrochene Brand hat sich bereits auf einer Fläche von 2.000 Hektar ausgedehnt und sich erst auf den Ort Le Porge und dann auf Lège Cap-Ferret zubewegt. Bei dem sehr heftigen Brand seien weiterhin 500 Feuerwehrleute im Einsatz, die sich Schritt für Schritt darum bemühen, ihn einzudämmen. Die Lage sei weiterhin ungünstig, betonte die Präfektur. Am Morgen sollten zusätzliche Löschflugzeuge in die Region verlegt werden. Am Mittwochabend waren bereits vier Löschflugzeugen und 150 Einsatzfahrzeugen gegen die Flammen im Einsatz.