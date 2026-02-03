In wenigen Tagen geht die Berlinale wieder los. Jetzt verkünden die Filmfestspiele weitere prominente Gäste.

Berlin (dpa) – Die Berlinale hat wenige Tage vor Festivalstart weitere Gäste angekündigt. Erwartet werden etwa Pamela Anderson, Channing Tatum und Sandra Hüller, wie die Internationalen Filmfestspiele mitteilten.

Oscar-Preisträger Sean Baker («Anora») soll die Laudatio auf die Gewinnerin des Goldenen Ehrenbären, Michelle Yeoh («Everything Everywhere All at Once»), halten. Angekündigt wurden zudem Juliette Binoche, Isabelle Huppert und Callum Turner, der neben Anderson im Film «Rosebush Pruning» zu sehen ist.

Bestätigt für die Gästeliste war bereits die britische Musikerin Charli xcx, die in Berlin den Film «The Moment» vorstellt, eine Satire über das Musikgeschäft. Erwartet werden auch die Schauspielerin Amanda Seyfried, Schriftstellerin Siri Hustvedt, über die ein Dokumentarfilm gedreht wurde, und Schauspieler Ethan Hawke.

Die Internationalen Filmfestspiele beginnen am 12. Februar (Donnerstag). Regisseur Wim Wenders («Paris, Texas») leitet in diesem Jahr die Internationale Jury.