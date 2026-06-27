Das Finale beim Tennisturnier in Bad Homburg ist nach 46 Minuten schon wieder vorbei. Japans Tennis-Star Naomi Osaka kämpft im Endspiel mit Beschwerden am Fuß - und gibt auf.

Bad Homburg (dpa) – Karolina Muchova aus Tschechien hat bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg den Titel geholt. Die 29-Jährige profitierte im Finale vor den Augen von Deutschlands Ex-Tennis-Star Angelique Kerber von der Aufgabe der Japanerin Naomi Osaka. Die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin musste nach 46 Minuten beim Stand von 6:1, 1:0 für Muchova wegen Fußproblemen aufgeben.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer in der hessischen Kurstadt sahen von Beginn an ein einseitiges Endspiel, das Muchova nach Belieben dominierte. Beim Stand von 0:3 im ersten Satz nahm Osaka eine Verletzungspause, um sich am rechten Fuß behandeln zu lassen.

Die 28-Jährige konnte zunächst zwar weitermachen. Nach dem ersten Spiel im zweiten Durchgang gab Osaka dann aber auf – auch, um womöglich nicht ihren Start beim am Montag beginnenden Rasenklassiker in Wimbledon zu riskieren.

Kerber: «Das ist Sport»

«Sehr schade, dass Naomi aufgegeben hat, weil wir haben alle sehr auf das Finale hingefiebert. Aber das ist Sport. Und das muss man akzeptieren», sagte Turnier-Sportdirektorin Angelique Kerber. Sie hatte vor einer Woche in einem Showmatch gegen ihre Freundin Ana Ivanovic aus Serbien ihren Abschied vom Tenniscourt gefeiert.

Muchova erhält durch den Turniersieg nicht nur mehr als 161.000 Euro, sondern auch 500 Weltranglistenpunkte. Außerdem sammelte die French-Open-Finalistin von 2023 mit ihrem dritten Karrieretitel auf der WTA-Tour Selbstvertrauen für Wimbledon. Wegen der Hitzewelle wurde das Endspiel in Bad Homburg am Samstag um zweieinhalb Stunden vorverlegt.