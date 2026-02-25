Zusammenhalt beginnt, wo Menschen zuhören und füreinander da sind - sagt Ministerpräsident Schweitzer. Er ist Botschafter der neuen Online-Suizidprävention für junge Menschen im Bistum Mainz.

Mainz (dpa) – Junge Ehrenamtliche beraten im Bistum Mainz Gleichaltrige in Krisensituationen. Die Online-Suizidprävention [U25] des Caritasverbands gibt es jetzt auch in Mainz, Worms und Rüsselsheim – und somit bundesweit an 14 Standorten. «Wir investieren damit bewusst in die Unterstützung junger Menschen in Krisen», sagte Diözesancaritasdirektorin Nicola Adick bei der Eröffnungsveranstaltung im Bistum Mainz. Für die drei neuen Standorte würden rund 380 Peers in 32 Stunden ausgebildet.

Ministerpräsident Schweitzer ist Botschafter des Projekts

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer übernimmt laut Caritas eine Botschafterrolle für das Angebot. «Mir geht es darum, dass junge Menschen in Krisenzeiten nicht allein bleiben», sagte der Sozialdemokrat und bekennende Katholik laut Mitteilung. «Genau hier setzt die Caritas-Online-Suizidpräventionsberatung an: Junge Menschen beraten junge Menschen auf Augenhöhe, niedrigschwellig und digital.»

Dieser Ansatz überzeuge ihn auch persönlich, sagte der frühere Sozialminister Schweitzer. [U25] zeige, was qualifiziertes Ehrenamt leisten könne. «Junge Peers werden fachlich ausgebildet und begleitet, sie übernehmen Verantwortung füreinander.»

Caritas-Präsidentin appelliert an Bundesgesundheitsministerin

«Suizid ist die häufigste Todesursache bei jungen Menschen», sagte Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa. Sie appellierte an Bundesgesundheitsministerin NIna Warken (CDU), das angekündigte Suizidpräventionsgesetz zeitnah fertig zu stellen. Es müsse die notwendige rechtliche Grundlage für verlässliche zielgruppenspezifisch ausgestaltete Suizidprävention für ältere und jüngere Menschen schaffen sowie die Zugänge zu psychosozialer Beratung verbessern.

Suizid ist die häufigste Todesursache junger Menschen

Die niedrigschwellige, kostenlose und vertrauliche Online-Beratung der Caritas Deutschland gibt es seit 2001. Im vergangenen Jahr seien bundesweit etwa 1.700 junge Menschen über die Online-Suizidprävention begleitet worden. Ziel sei es, die drei neuen Standorte ab 2028 wie die anderen elf über Bundesmittel zu finanzieren und zu sichern.