Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye kommt gut ins neue Wettkampfjahr. Nach ihrem Erfolg in Düsseldorf ist sie auch in Thüringen nicht zu schlagen.

Nordhausen (dpa) – Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat ihren nächsten Sieg gefeiert. Beim Hallen-Meeting in Nordhausen gewann die Mannheimerin mit neuer Jahresbestleistung und Meetingrekord von 19,86 Metern. Doppel-Weltmeisterin Chase Jackson (USA) wurde nur Dritte.

«Das war ein sensationelles Resultat nach einer schwierigen Saison 2025», sagte Ogunleye, nachdem sie von den 1.500 Zuschauern gefeiert wurde. Für sie war es der dritte Erfolg in Nordhausen. Vor einer Woche hatte sie auch das Istaf Indoor in Düsseldorf gewonnen. Für die 27-Jährige stehen nun die deutschen Hallen-Meisterschaften (27. Februar bis 1. März) und die Weltmeisterschaften im polnischen Torun (20. bis 23. März) auf dem Programm.

«Ich bin hierhergekommen, um richtig weit zu stoßen», sagte US-Rekordhalterin Chase Jackson nach ihrem dritten Platz mit 18,94 Metern unzufrieden. Jackson hatte im ersten Durchgang einen ungültigen Versuch deutlich über 20 Meter, war danach aber von der Rolle. Ex-Hallen-Weltmeisterin Auriol Dongmo (Portugal) wurde Zweite mit 19,02 Metern.