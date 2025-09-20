Schauspieler Oliver Masucci hat großes Interesse an Menschen, Orten, Technik und Historie - und daher auch ein gutes Allgemeinwissen. Er lernt gern Neues. Das war nicht immer so, wie er dpa verriet.

Ratzeburg (dpa) – Schauspieler Oliver Masucci (56, «Woodwalkers», «Schachnovelle») hat sich in der Schule nur wenig Mühe gegeben. «Ich war wahnsinnig faul als Schüler – außer, wenn man mich tatsächlich für ein Thema begeistern konnte», sagte Masucci der Deutschen Presse-Agentur in Ratzeburg.

Als Schüler aber habe er oft nur das Nötigste getan. «Ich habe immer gedacht, ich kann viele Sachen nicht, weil sie mir nicht zugetraut wurden. Einmal sagte ein Lehrer, ich sei unmusikalisch, weil ich die Blockflöte nicht spielen wollte.» Daraufhin habe er bei Musik nicht mehr mitgemacht.

«Auf der Schauspielschule sagte mein Musiklehrer dann, dass das totaler Quatsch ist. Bis dahin hab' ich das aber geglaubt. Und das Sein bestimmt das Bewusstsein. Man muss also aufpassen, was man über seine Kinder sagt, was man denen zutraut und was man in sie hinein projiziert, weil man es sich vielleicht selber nicht zutraut.»

Masucci hat Hauptrollen in internationalen Filmen wie «Schachnovelle», «The German», «Er ist wieder da», «Woodwalkers» und der Serie «Dark» übernommen. Masucci drehte zuletzt in Norddeutschland und der Slowakei für das Sportdrama «Adams Acht» über den legendären Olympiasieg des Ruder-Achters 1960 in Rom. Für den Film spielt er einen Ruder-Trainer, der das Team zum Sieg pusht und den internationalen Rudersport durch seine Methoden revolutionierte.