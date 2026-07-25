Ausverkauftes Haus beim ersten Test des Rekordmeisters: Beim 1:2 in Wiesbaden trifft Tom Bischof per Strafstoß. Auch die Leihrückkehrer Sacha Boey und João Palhinha kommen zum Einsatz.

Wiesbaden (dpa) – Ohne seine zahlreichen WM-Fahrer ist der FC Bayern München mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Beim 100-jährigen Vereinsjubiläum des SV Wehen Wiesbaden unterlag der deutsche Fußball-Rekordmeister dem Drittligisten 1:2 (0:1).

Die Treffer für die Gastgeber erzielten vor 12.000 Zuschauern Ibrahim Ati Allah (10. Minute) und Lukas Schleimer (83.). Tom Bischof hatte zwischenzeitlich per Foulelfmeter ausgeglichen (57.).

Die Stars um Torjäger Harry Kane gehörten nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko noch nicht zum Aufgebot. Sie werden erst zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen.

Aufgefüllt wurde der Kader mit zahlreichen Nachwuchsspielern aus dem Campus. Auch die Leihrückkehrer Sacha Boey und João Palhinha, die als Wechselkandidaten gelten, gehörten zum Kader. Sie kamen nach dem Seitenwechsel zum Einsatz.

So geht es für die Bayern weiter

Nach der Leistungsdiagnostik und dem Trainingsauftakt zu Wochenbeginn stand nach vier Einheiten an der Säbener Straße nun der erste Test auf dem Programm. Damit kehrten die Münchner an den Ort zurück, an dem sie in der Vorsaison ihren Triumphzug im DFB-Pokal mit einem 3:2 in der ersten Runde begonnen hatten.

Cheftrainer Vincent Kompany ließ ausschließlich Talente beginnen, die sich gegen die besser eingespielten Gastgeber wacker schlugen. Für die Wiesbadener war die Partie bereits die Generalprobe vor dem Saisonstart am 8. August gegen Preußen Münster.

Die Bayern reisen am Montag ins Trainingslager an den Tegernsee. Die erste Pflichtaufgabe wartet am 22. August im Supercup gegen Borussia Dortmund.