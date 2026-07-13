Der Hamburger SV hat seinen zweiten Neuzugang des Sommers. Der neue Mittelfeldspieler kommt aus Frankreich.

Hamburg (dpa) – Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat den französischen Mittelfeldspieler Martin Adeline verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom Erstliga-Aufsteiger ESTAC Troyes. Nach seinem erfolgreichen Medizincheck unterzeichnete er einen langfristigen Vertrag beim HSV. Genaue Vertragsdetails teilten die Hamburger nicht mit.

Als Ablösesumme ist laut Medien ein Betrag zwischen vier und sechs Millionen Euro im Gespräch. Adeline spielte in der Jugend unter anderem für Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und kam auch mehr als 20 Mal für Frankreichs U19- und U20-Nationalmannschaft zum Einsatz.

21 Torbeteiligungen in 32 Ligaspielen

Der Rechtsfuß war in der vergangenen Saison mit 21 Torbeteiligungen in 32 Ligaspielen Topscorer seines Clubs und maßgeblich an der Rückkehr der Champenois in die Ligue 1 nach drei Jahren beteiligt.

«Mit der Verpflichtung von Martin setzen wir einen wichtigen Baustein unserer strategischen Kaderentwicklung um. Martin bringt genau die Qualitäten mit, die unser Spiel bereichern und uns neue Optionen und damit Flexibilität eröffnen», sagte HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger laut Mitteilung.

Strahlkraft des HSV überzeugt

Im zentralen Mittelfeld kann der Spielmacher sowohl auf der Zehnerposition als auch etwas defensiver eingesetzt werden. «Die Strahlkraft des Clubs, seiner Fans und des Stadions sowie die Möglichkeit, mich hier sportlich weiterzuentwickeln und mich auf Bundesliga-Niveau zu beweisen, haben mich überzeugt», sagte Adeline laut Mitteilung.