Schwäbisches Unternehmen
Offiziell: Batteriehersteller Varta stellt Insolvenzantrag
Varta
Das Unternehmen hat schon länger mit Problemen zu kämpfen.
Jason Tschepljakow. DPA

Seit Jahrzehnten steht der Name Varta für Batterien «Made in Germany». Nun hat der Traditionskonzern Insolvenz angemeldet und Gründe genannt.

Lesezeit 1 Minute

Ellwangen (dpa) - Der schwäbische Batteriehersteller Varta hat eigenen Angaben zufolge einen Antrag auf vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Ziel dieses Schrittes sei es, die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens zu sichern und eine nachhaltige Fortführung des Geschäftsbetriebs zu ermöglichen. 

Nach Unternehmensangaben sind neben der Varta AG als Konzernmuttergesellschaft mit Sitz in Ellwangen auch die operativen Einheiten Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH und Varta Storage GmbH von der Antragstellung betroffen. Wesentliche Ursachen für die erneute Krise seien deutlich verschlechterte Marktbedingungen, eine schwächere Nachfrage, negative Währungskurseffekte sowie zuletzt die Entscheidung eines Ankerkunden, die Zusammenarbeit zu beenden.

© dpa-infocom, dpa:260724-930-432224/3

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EnergieWirtschaft

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